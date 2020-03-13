Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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Osmaniye Ticaret Borsası

6 saat önce

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)

İç yer fıstığı

 kg

 13,00

 24,00

Kabuklu yer fıstığı

 kg

 11.50

 16,00

Buğday

 kg

 1,30

 1,40

Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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