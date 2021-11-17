Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika

Osmaniye Ticaret Borsası
17.11.2021 11:35
Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|2,73
|2,74
|Soya Fasulyesi
|Kg
|5,68
|???????5,70
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