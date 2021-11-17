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Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika

Osmaniye Ticaret Borsası

17.11.2021 11:35
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg2,732,74
Soya FasulyesiKg5,68???????5,70

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika


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