Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika

Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi

6 saat önce

TIR sürücüsü yanarak can verdiOsmaniye'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali Pelit (51), yanarak hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü yanarak can verdi

Osmaniye'de tankere arkadan çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ali Pelit (51), yanarak hayatını kaybetti.

E90 Otoyolu Osmaniye Yarbaşı Viyadüğü'nde yaşanan kazada, Ali Pelit idaresindeki 27 L 8589 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Muhammet Ata Özdemir'in kullandığı 46 NL 350 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan TIR'a ihbarla olay yerine gelen Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından TIR sürücüsü Ali Pelit'in yanarak yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tanker sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğreniledi. TIR sürücüsünün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Osmaniye tır sürücüsü yanarak can verdi

Pelit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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