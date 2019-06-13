Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

OSMANİYE Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu

8 saat önce

Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden olduOSMANİYE'de, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepkiye neden oldu.

Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu
OSMANİYE'de, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepkiye neden oldu.
Kim tarafından yüklendiği henüz belirlenemeyen görüntülerde, kurulan tuzak içerisinde, ağaç dallarına ip ile ayaklarından bağlanan ve çırpınarak çıkarttıkları ses çıkaran saka kuşları görülüyor. Cevdetiye Beldesi'nde kaydedildiği ileri sürülen ve bir çok kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi inceleme başlattı. Çalışma kapsamında, saka kuşu besleyen veya tuzakla yakalayan kişi yada kişilerin tespiti anında, haklarında adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.
OSMANİYE Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayranların isteği üzerine Kusursuz Cinayet, filminin çekimlerine başlandı 8 ay önce babasını kaybeden Demi Rose'un annesi de hayatını kaybetti Shakira, pembe bikinili videosuyla takipçilerini mest etti! Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:58:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]