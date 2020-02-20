Osmaniye üniversiteliler, karda aç kalan hayvanlara kızakla yiyecek taşıdı - Son Dakika

Üniversiteliler, karda aç kalan hayvanlara kızakla yiyecek taşıdı

OSMANİYE'de bir grup üniversiteli genç, doğadaki hayvanlar için kızakla yiyecek taşıdı. Avcılara karşı önlem amaçlı yiyecekleri kızakla çektiklerini belirten gurup, izlerini belli etmeden yanlarında getirdikleri yiyecekleri doğaya bıraktılar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde eğitim gören bir gurup genç, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile birlikte Amanos Dağları eteklerinde, kışı mevsiminin zor şartlarında yaşam mücadelesi çeken yaban hayvanları için besleme faaliyetinde bulundular. Arazi araçlarıyla bölgeye giden 10 kişilik besleme gurubu, özel kar ekipmanlarını giyerek ormanlık alanın derinliklerine, yabani hayvanların ayak izlerinin görüldüğü su kenarına kadar yaklaşık 5 kilometre kadar yol kat etti. Ayak izlerinin yoğunlaştığını tespit edilen bu bölgeye kızaklarla çekilerek getirilen 100 kilo yiyeceği bölgeye bırakıldı.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, zor şartlarda yaşamaya çalışan hayvanların, beslenirken avcılar tarafından avlanmasının önüne geçebilmek için kızaklarla yiyeceklerin çekilip geride araç izi bırakmayarak ufak da olsa bir önlem aldıklarını söyledi.

Deklanşöre basmakla tetiği çekmek arasında bir fark olmadığını kaydeden Laçinbala, Hiçbir kimsenin et için bir yabani tavşanı veya diğer hayvanları öldürmeye hakkının olmadığını düşünüyoruz. Gelin tetiğe basmayın kaliteli bir fotoğraf makinesi alın ve deklanşöre basın. Doğaya gezmeye veya piknik yapmaya gelen doğa dostlarına buradan sesleniyoruz; Zincirin en zayıf halkası olan bizlere emanet edilmiş bu hayvanlara gıda getirmeyi unutmayalım. Evlerimizde çöp diye attığımız birçok ürün bu hayvanlara gıda yaşama tutunabilmeleri için hayata yeni adımlar atabilmeleri için çok büyük destek sağlıyor dedi.

OKÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Utku Kesin ise soğuk havalarda yabani hayvanlara destek olmak için bölgede olduklarını belirterek, Bizler sıcak evlerimizde kış geçirirken en zayıf halka olan hayvanlar alemi yaşam mücadelesi çekmekteler. Yazın meyve ve sebze gibi bir çok gıda bulunan bu dağlarda kışın neredeyse hiçbir gıda bulunmuyor diye konuştu.