Son Dakika Haberleri: Osmaniye uyuz köpek tedavi altına alındı
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Osmaniye uyuz köpek tedavi altına alındı

54 dakika önce

Uyuz köpek tedavi altına alındıOSMANİYE'de dağlık alanda yaşayan ve yoğun parazit enfestasyonu bulunan dişi köpek tedavi altına alındı.

Uyuz köpek tedavi altına alındı

OSMANİYE'de dağlık alanda yaşayan ve yoğun parazit enfestasyonu bulunan dişi köpek tedavi altına alındı.

Bölgede bulunan hayvan sever yayla sakinleri, bölgede uzun bir süredir besledikleri köpeğin hastalıklı olduğunu görünce hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilciği ile iletişime geçtiler. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yoğun parazit enfestasyonu bulunan köpeği ilaçlı suyla banyo yaptırdıktan sonra ilaç tedavisi uyguladı. Direnç kazanması için vitamin takviyesi yapılan köpeğin ayrıca tırnak bakımları da yapıldı.

Osmaniye uyuz köpek tedavi altına alındı

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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