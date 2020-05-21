OSMANİYE Uzman çavuş babası görevde olan küçük Göktürk'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Uzman çavuş babası görevde olan küçük Göktürk'e doğum günü sürprizi

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel'in (30), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu 4 yaşındaki Göktürk Birel'e jandarma personelleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Görevi nedeniyle Suriye'de olan ve yaklaşık 10 aydır çocuğunu göremeyen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel, oğlu Göktürk'ün doğum günü kutlamasına katılamadı. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Birel, oğlunun doğum günü olduğunu belirtip, kendisi adına pasta götürülmesini talep etti. Jandarma ekipleri, aldıkları pastayla ailenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametlerine giderek, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan minik Birel'e sürpriz yaptı. O anlar baba Gökhan Birel'e cep telefonuyla görüntülü arama yapılarak izletildi. Uzman Çavuş Gökhan Birel'in eşi Kübra Birel çok mutlu olduklarını belirterek, Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanındalar. Getiren de gönderen de sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederiz dedi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Göktürk Birel de jandarma personeline teşekkür etti.