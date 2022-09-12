Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

12.09.2022 12:20
Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

Osmaniye Valiliği koordinesinde hazırlanan 35 ton gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Osmaniye Valiliği koordinesinde hazırlanan 35 ton gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a, Osmaniye'den 2 tır dolusu gıda ve yaşam malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Pakistan'ın çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Yılmaz, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti, 20 milyon insan etkilendi. Bu sıkıntılı günlerinde Pakistan'a destek çalışmaları kapsamında 2 yardım tırını uğurluyoruz. Devletimiz, her zaman yardıma ihtiyaç duyanların yanında olacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırları uğurlandı.

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Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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