Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı - Son Dakika

Osmaniye Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gıda ve kışlık kıyafet gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğü organizasyonuyla kentte toplanan gıda ve kışlık ihtiyaç malzemeleri, kurum binası önünden tıra yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.



AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, kentten deprem bölgesine dördüncü yardım tırının gönderildiğini söyledi.



Yardım malzemelerinin çoğunlukla gıda malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Bulut, "Yardım tırımızda yaklaşık 20 ton kadar gıda malzemesi, 780 paket gıda kolisi, 40 adet ısıtıcı, ayrıca giyim ve battaniye malzemesi bulunmaktadır. Bu gün bizler Elazığ ve Malatya için buradayız. Kent olarak da her zaman Elazığ ve Malatya'nın yanındayız. Bu yardımlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsun merhem olmak istedik. Yarımda bulunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.