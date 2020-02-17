Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı - Son Dakika

Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı

7 saat önce

Malzemelerin tıra yüklenmesi AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ile röportaj Dua edilmesi Yardım tırının yola çıkması Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı OSMANİYE (AA) – Osmaniye Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gıda ve kışlık kıyafet gönderildi.

Malzemelerin tıra yüklenmesi

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ile röportaj

Dua edilmesi

Yardım tırının yola çıkması Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Valiliği tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gıda ve kışlık kıyafet gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğü organizasyonuyla kentte toplanan gıda ve kışlık ihtiyaç malzemeleri, kurum binası önünden tıra yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, kentten deprem bölgesine dördüncü yardım tırının gönderildiğini söyledi.

Yardım malzemelerinin çoğunlukla gıda malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Bulut, "Yardım tırımızda yaklaşık 20 ton kadar gıda malzemesi, 780 paket gıda kolisi, 40 adet ısıtıcı, ayrıca giyim ve battaniye malzemesi bulunmaktadır. Bu gün bizler Elazığ ve Malatya için buradayız. Kent olarak da her zaman Elazığ ve Malatya'nın yanındayız. Bu yardımlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsun merhem olmak istedik. Yarımda bulunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı

Osmaniye, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü
Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Valiliğinden deprem bölgesine gıda ve kıyafet yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]