Son Dakika Haberleri: Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Osmaniye Valisi Coşkun, AA'nın

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Coşkun, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Coşkun, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatının sunulmasından dolayı teşekkür eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansımız, bütün Türkiye'de, ülkemizde her türlü haberin peşinde koşan ve her anı fotoğraflayan, kayıt altına almaya çalışan arkadaşlarımızın büyük emekleriyle oluşturulan fotoğrafları oylamaya sundu. Bunlar, binlerce fotoğraf içerisinden seçilmiş. Biz de onlar içerisinden yılın fotoğrafını seçmeye çalıştık beğenimize göre. Hem haber hem yaşam hem de spor kategorisinde seçimlerimizi yaptık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansımızın bundan sonraki çalışmalarına da bir farkındalık oluşturması, bir ışık tutması açısından bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Celalettin Cerrah, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Faruk Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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