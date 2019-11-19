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Osmaniye Valisi Coşkun, çilek bahçesini inceledi

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Akyar Köyü'nde çilek yetiştiriciliği yapan Lokman Dayan'a ait çilek bahçesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Coşkun, çilek bahçesini inceledi, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Akyar Köyü'nde çilek yetiştiriciliği yapan Lokman Dayan'a ait çilek bahçesini ziyaret etti.


Çilek bahçesinde incelemelerde bulunan Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'dan bilgi aldı.

Çilek yetiştiriciliğinin önemli olduğunu belirten Coşkun, çilek bahçesi sahibi Lokman Dayan'a teşekkür etti.

Kentte 142 dekarda çilek yetiştiriciliği yapıldığını, üretim alanlarının zamanla arttığını ifade eden Sağlam da, "Çilek yetiştiriciliğinin özellikle küçük aile işletmeciliği için kayda değer bir ekonomik getirisi var. Bu kapsamda çilek üretimini, tarımsal üretime katılmak isteyen yeni girişimciler için tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Bahçe sahibi Dayan, Akyar Köyü'nde 15 dekar alanda rubygem çeşidiyle Eylül ayında çilek yetiştiriciliğine başladığını, pazarlama ve satışla ilgili sorunu olmadığını dile getirdi.

Celalettin Cerrah, İbrahim Sağlam, Faruk Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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