Osmaniye Valisi Coşkun'dan İdlib için yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun'dan İdlib için yardım çağrısı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun'dan İdlib için yardım çağrısı

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib için başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Osmaniye Valisi Coşkun'dan İdlib için yardım çağrısı, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib için başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasına destek çağrısında bulundu.


AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Coşkun, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde İdlib için yardım kampanyası başlatıldığını belirtti.


Bölgede kış şartları ve yoğun yağışların yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Coşkun, "İdlib bölgesinde büyük sıkıntılar çekerek, açlıkla, yoklukla, soğukla, savaşla mücadele ederek kamp alanlarına ulaşanlar için devletimiz AFAD öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarımızla tüm insani tedbirlere dair adımlar atılmaktadır." diye konuştu.


Saldırılar nedeniyle 300 binden fazla Suriyelinin yerlerinden edildiğini ve bunların yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu anımsatan Coşkun şöyle konuştu:


"Takdir edersiniz ki bu bir taşınma değil, kaçıştır. Sınırımızın 20 kilometre dışına kadar oluşturulan 9 kamp alanına gelmektedirler. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kampanya ile Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı İdlibli kardeşlerinin yaralarını sarmaya davet edilmiştir. Biz de Osmaniye olarak tüm vatandaşlarımızı, bir mesaj da olsa kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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