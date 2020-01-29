Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesi ve gazi ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesi ve gazi ziyaretleri - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesi ve gazi ziyaretleri

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesi ve gazi ziyaretleri, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Coşkun, ziyaret kapsamında kent merkezinde, şehit polis Veli Körz ve Fırat Ulaş'ın aileleri ile gazi Jandarma Uzman Çavuş Hilmi Demirel'i ziyaret etti.

Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimiz ve canlarını hiçe saymış gazilerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Sıkıntıları, sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesi ve gazi ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]