Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın Toprakkale ilçesindeki ailesini ziyaret etti.



Şehit ailesine başsağlığı dileyen Vali Coşkun, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Fuat Tosyalı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.