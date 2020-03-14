Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

7 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın Toprakkale ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın Toprakkale ilçesindeki ailesini ziyaret etti.


Şehit ailesine başsağlığı dileyen Vali Coşkun, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Fuat Tosyalı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Sedat Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:57 "Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı
17:57 Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak
17:56 İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına beşinci kez Tahir Akan seçildi
17:56 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik"
17:55 AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Valisi Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]