Osmaniye Valisi Coşkun, kadın muhtarların sorunlarını diledi - Son Dakika

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Osmaniye Valisi Coşkun, kadın muhtarların sorunlarını diledi
6 saat önce
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi Vali Coşkun, Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasını ziyaret ederek burada kadın muhtarlarla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Vali Coşkun, Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasını ziyaret ederek burada kadın muhtarlarla görüştü.
Kadın muhtarlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Vali Coşkun, kendilerine iletilen sorunlara çözüm bulmak için gayret göstereceklerini kaydetti.
Kadın muhtarlar, ziyaretten dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun'a teşekkür etti.
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