Osmaniye Valisi Coşkun, kadın muhtarların sorunlarını diledi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi



Vali Coşkun, Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasını ziyaret ederek burada kadın muhtarlarla görüştü.

Kadın muhtarlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Vali Coşkun, kendilerine iletilen sorunlara çözüm bulmak için gayret göstereceklerini kaydetti.

Kadın muhtarlar, ziyaretten dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun'a teşekkür etti.