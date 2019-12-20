Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Coşkun, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Coşkun, Osmaniye Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, köylerdeki sorunları öğrenmek için muhtarlarla buluştuğunu söyledi.

Sorunların çözümü için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Coşkun, "Bugün muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, muhtarlarımızla bu sorunların çözümü konusunda istişarede bulunmak istiyoruz. Köy muhtarlarımızdan gelen talepleri tek tek değerlendireceğiz. Acil çözülmesi gereken sorunlarımızı en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız, diğer konuları da planlamaya alacağız." diye konuştu.

Vali Coşkun, konuşmasının ardından köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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