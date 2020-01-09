Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Anaokulunu ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Coşkun, OKÜ anaokulu öğrencilerini ziyaret etti, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Anaokulunu ziyaret etti.


Coşkun, ziyarette OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ten anaokulu hakkında bilgi aldı, öğrencilerin gösterisini izledi.

Okuldaki fotoğraf sergisini de gezen Coşkun, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


Burada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen oyuncaklar, Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından öğrencilere dağıtıldı.


Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Murat Türk, Korkut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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