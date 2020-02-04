Osmaniye Valisi Coşkun, şehit Serkan Deprem'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Coşkun, şehit Serkan Deprem'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Coşkun, şehit Serkan Deprem'in ailesini ziyaret etti

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in baba evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Osmaniye Valisi Coşkun, şehit Serkan Deprem'in ailesini ziyaret etti, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in baba evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan şehidin baba evine AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'la gelen Vali Coşkun, baba Cemal ve anne Yeter ve şehidin eşi Berna Deprem'e başsağlığı diledi.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edilmesiyle son buldu.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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