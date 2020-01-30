Osmaniye Valisi Coşkun turp işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Coşkun turp işçilerini ziyaret etti

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Coşkun turp işçilerini ziyaret etti, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Savrun Çayı'na gelen Vali Coşkun, turp toplama yıkama ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.

İşçilerle de sohbet eden Vali Coşkun, "Kadirli ilçemiz, ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Üretici Soner Topalhan ise Vali Coşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek turp üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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