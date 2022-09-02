Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

02.09.2022 15:52
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012'de Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, ziyarette şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, Cumhuriyet başsavcısı olmak istediğini söyleyen şehidin kızı Eyşan Açıcı'yı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile telefonla görüştürdü.

Yılmaz'a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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