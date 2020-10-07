Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Firik de Vali Yılmaz'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Firik, Vali Yılmaz'a AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı kitabı hediye etti.