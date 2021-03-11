Vali Erdinç Yılmaz Aşık Feymani'yi ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde halk ozanı Aşık Feymani'yi ziyaret etti.

Kadirli ilçesi Azaplı Köyü'nde yaşayan Aşık Feymani'yi (Osman Taşkaya) evinde ziyaret eden Vali Yılmaz Feymani'nin evini gezdi.

Aşık Feymani'nin Kadirli'ye değil Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Aşıklık geleneğini yaşatan Aşık Feymani, bölgemizin değerlerindendir. Halk edebiyatına başarılı eserler kazandırmış Çukurova'da yazdığı şiirler ile adından sıkça söz ettiren Aşık Feymani'yi dinlemekten mutlu oldum. Osmaniye Valiliği ve Kadirli Kaymakamlığı olarak her zaman yanındayız. "ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Aşık Feymani de, Vali Yılmaz'a kendi yazdığı kitaplardan hediye etti, türkü söyledi.