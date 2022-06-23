Osmaniye'ye en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını ifade eden Yılmaz, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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