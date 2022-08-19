ŞEHİT AİLELERİNE, YENİ EVLER YAPILDI - Son Dakika
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ŞEHİT AİLELERİNE, YENİ EVLER YAPILDI

19.08.2022 11:09

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'dan evlerinin tamir, bakım ve onarımını isteyen şehit ailelerine yeni evler yapılarak teslim edildi.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'dan evlerinin tamir, bakım ve onarımını isteyen şehit ailelerine yeni evler yapılarak teslim edildi.

Vali Yılmaz, sivil terör şehidi Osman Kaya'nın eşi Seher Kaya ve Şehit Mehmet Aydın'ın kızı Meryem Aydın'ın merkeze bağlı Küllü Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı da yer aldı. Küllü Köyü sakinleri tarafından karşılanan Vali Yılmaz, köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Küllü Köyü sakinleri Vali Yılmaz'a ziyareti için teşekkür ettiler.

Şehit ailesini daha önce de ziyaret ettiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, 'Geçen yıl ziyaretimde, Şehidimizin eşi evinin tamirini istemişti ama evi onarılacak durumda değildi. Şehidimizin eşi Teyzemize yeni, sıfırdan bir ev yapacağımızı söylediğimde, Teyzemiz 'Bu gerçek mi rüya mı' demişti. Bugün hamdolsun Teyzemize olan sözümüzü yerine getirdik, evi de en güzel şekilde yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devlet olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız, onlar bizim başımızın tacı'dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erdinç Yılmaz, Meryem Aydın, Mehmet Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT AİLELERİNE, YENİ EVLER YAPILDI - Son Dakika

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