Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan, gazi polis memuruna ziyaret - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2016'da Mardin'in Midyat ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırı sonucu yaralanan polis memuru gazi Ahmet Aktaş'ı ziyaret etti.

Yılmaz, gazi Aktaş'ın evine gerçekleştirdiği ziyarette, şehit ve gazilere minnet borcunun ödenemeyeceğini ifade etti.

Şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşandığının altını çizen Yılmaz, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ömür dileğinde bulundu.

Vali Yılmaz, gazi Aktaş'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da yer aldı.