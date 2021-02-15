Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı

15.02.2021 16:37
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı, System.String[]

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düziçi'nde yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düziçi'nde yapılan denetimlere katıldı.

Refik Cesur Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Düziçi ilçesinde vaka sayısındaki artışın fazla olması nedeniyle ilçede pandemi değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Toplantıda, virüsün yayılımını önlemek için alınması gereken tedbirleri değerlendirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Toplantımızın ardından da esnafımızı ziyaret ederek, denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz; lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım. Tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Unutmayalım ki bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz da eşlik etti.

Osmaniye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu Ankara'da kritik karşılaşma başladı! Canlı anlatım Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Gara şehitleriyle ilgili açıklamasına sert tepki "Atom karınca" lakaplı belediye başkanı, ilçedeki 10 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı
Son Dakika: Süper Lig'in ismi Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti         
16:37
Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti         
16:03
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı         
15:35
Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı         
15:04
Nijerya'da kaçırılan 15 denizciden Halil Gülçür, yaşadıkları dehşeti anlattı Nijerya'da kaçırılan 15 denizciden Halil Gülçür, yaşadıkları dehşeti anlattı         
14:50
Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı         
14:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk         
14:01
Babası annesini öldürünce evdekileri katleden gencin, evlatlık olduğu ortaya çıktı Babası annesini öldürünce evdekileri katleden gencin, evlatlık olduğu ortaya çıktı         
13:00
Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı         
12:38
Ekipleri harekete geçiren cansız beden, denizden kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı Ekipleri harekete geçiren cansız beden, denizden kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı         
12:36
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay         
11:53
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 16:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei