Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

Refik Cesur Bulvarı üzerinde yapılan denetime katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19 ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, bu mücadeleye herkesin destek vermesinin önemine değindi.

Yılmaz, vatandaşlara tedbirlere hassasiyetle uymaları, aşı yaptırmaları, aşı süreçlerini bir an evvel tamamlamaları çağrısında bulundu.