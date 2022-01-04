Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın okul ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, okul ziyaretleri kapmasında Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, ziyaret sırasında atölyeleri gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyen Yılmaz, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Şu anda geleceğinize en iyi yatırım yapacağınız yaştasınız. İnanıyorum ki derslerinize çok çalışacaksınız ve çok başarılı olacaksınız.

Sizlerden başarı bekliyoruz. Devletimiz bütün imkanları çocuklarımıza sunmaya gayret ediyor. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.