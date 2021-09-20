Vali Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadirli'de yapılan denetimlere katıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetime katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, hijyen, sosyal mesafe ve aşı olunması konularında uyarıda bulundu.

Vali Yılmaz, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronaviriüs ile mücadelede başarılı olmak için tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi.

Vatandaşların mutlaka aşı olmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu illet ile mücadelede başarılı olabilmemiz için mutlaka tedbirlere uyacağız, aşılarımızı olacağız. Herkesin uyacağına inanıyoruz. İnşallah hep birlikte daha önce olduğu gibi Osmaniye'mizde vaka sayısını en az seviyeye indireceğiz. Tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Unutmayalım ki bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.