Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Osmaniye Devlet Hastanesine giden Vali Yılmaz'a, görevli sağlık çalışanı tarafından CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.
Yılmaz, aşının salgınla mücadeledeki önemine değinerek, sırası gelen vatandaşların aşılarını ihmal etmeden yaptırmasını önerdi.
Vali Yılmaz, Kovid-19'la fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.???????
Kaynak: AA
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