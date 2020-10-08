Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, öğrencileri kabul etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hayalini Birlikte Gerçekleştirelim Projesi" kapsamında kendisiyle tanışmak isteyen öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin mektupla ilettiği talepleri de karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilerle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Onların mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatları olmasını arzu ediyoruz. Elimizden geldiğince evlatlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız ve onlara destek olacağız." ifadelerini kulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve velilerin de katıldığı kabulde Vali Yılmaz öğrencilere hediye verdi.