Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, okul ziyaretleri kapsamında Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette metal bölümü öğrencilerinin okul bahçesindeki atık metallerden yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

Vali Yılmaz'a okul hakkında bilgi veren Okul Müdürü Reşit Pırnaz, 135 öğretmen buluna okulda 1800 öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.

Vali Yılmaz, daha sonra okuldaki otomasyon atölyesi, PLC atölyesi, makine teknolojisi alanı ile laboratuvarını inceledi.

Ziyaret sonrasında konuşan Yılmaz, eğitimin devlet için her zaman öncelikli görev olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve geleceğe iyi hazırlanmaları için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.