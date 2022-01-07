Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz sürücülere yer fıstığı dağıttı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği üyeleriyle otobanda sürücülere yer fıstığı hediye etti.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mersin-Adana- Tarsus Otobanındaki polis uygulama noktasında sürücülerle sohbet eden Vali Yılmaz, onlara paketlenmiş yer fıstığı ile Osmaniye'yi tanıtan broşürler verdi.

Dernek başkanı Bahri Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri yer fıstığı dağıtımına geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları belirterek, bu yıl etkinliğe tekrar başladıklarını kaydetti.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çolpan, "Osmaniye'miz maalesef Türkiye'de yeterince tanınmıyor. Dernek olarak güzel kentimizi insanlara tanıtmak ve bu kentten kendilerine güzel bir anı bırakmak için sürücülere Osmaniye fıstığımızı ve kentimizi tanıtan broşürler hediye ediyoruz. Böylece kentin tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz. Bugün 20 bin paket yer fıstığı dağıttık." dedi.