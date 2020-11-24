Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ebe, idari personel, teknisyen ve hizmetlilerin de bulunduğu 53 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını belirterek, "Şu anda hepsi evlerinde; ayakta tedavi görüyor. Ancak sağlık hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok, hizmet devam ediyor" dedi.

Vali Yılmaz'ın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirdiği denetimlere, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Yılmaz, denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu, kurallara uyulduğu sürece bu virüsün yenilebileceğini dile getirdi.