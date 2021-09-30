Üye Girişi
Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika

Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek

30.09.2021 18:58
Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek, System.String[]

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 yaşındaki engelli Mihrican Bardak'ın protez kol hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 yaşındaki engelli Mihrican Bardak'ın protez kol hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, engelli Bardak'ı Derobası Köyü'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Bardak ve ailesiyle bir süre sohbet eden Yılmaz, "Mihrican kızımız hiç üzülmesin, kızımıza yardımcı olmak için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. En kısa zamanda kızımızın isteğini gerçekleştireceğiz ve Mihrican protez koluna kavuşacak. Onun mutlu olması bizi de mutlu eder." ifadesini kullandı.

Bardak da mutlu olduğunu belirterek Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, Bardak'a ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yılmaz'ın ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy da katıldı.

Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek
Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Engelli, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir 19:13 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü 18:57 Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler 18:38 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı 18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey

Son Dakika Haberleri
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:49 Yaşları 18'den küçük olan 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi
17:32 Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek         
19:14
Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor         
19:02
Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı         
18:56
Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi         
18:03
Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor         
17:53
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 19:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement