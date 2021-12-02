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OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ - Son Dakika

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ

02.12.2021 12:55
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka haritasında göre 100 bin nüfusta 481,45 ile nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il olan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları kurallara uyması noktasında uyararak, İlla yasak mı koymamız lazım, ceza mı yazmamız gerek.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka haritasında göre 100 bin nüfusta 481,45 ile nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il olan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları kurallara uyması noktasında uyararak, İlla yasak mı koymamız lazım, ceza mı yazmamız gerek. Canlar kaybediyoruz bu konu çok önemli dedi

İllere göre haftalık vaka haritasında 13- 19 Kasım tarihleri arasında Osmaniye'de, 100 bin nüfusta 481,45 vaka olduğu açıklandı. Aşılamada yüzde 84,5 oranla ikinci sırada olan kentte denetimler sürüyor. Denetimler sırasında vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyaran Vali Erdinç Yılmaz, 'Bu koronavirüs çok canımızı sıktı. Sonuç Osmaniye'ye hiç yakışmadı. Tedbirlere dikkat edeceğiz. Bugüne kadar ne kadar güzel gidiyorduk, ilk sıralarda yer alıyorduk ve yine alırız inşallah. Yeter ki hep beraber mücadele edelim. Bu iş bir iki kişinin mücadelesi ile olmaz. Benim gayretimle de olmaz. Hep beraber kurallara uyarak başarabiliriz. İlla yasak mı koymamız lazım, ceza mı yazmamız gerek. Canlar kaybediyoruz bu konu çok önemli. Kendi sağlığımız, çevremizdekilerin sağlığı, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumun sağlığı için kurallara uymalıyız. İnsan kendi sağlığını önemsemese de başkasının sağlığını önemsemeli. Bu hastalık dikkat etmediğimizde bulaşıyor ve yayılıyor, bu ciddi bir sorumluluk. Kurallara uymalıyız, kurallara uyarak bu işin üstesinden geleceğiz dedi.

'SONUÇ HEPİMİZİ ÜZDÜ'

Son yoğunluk haritasına göre Osmaniye'nin nüfusa oranla en fazla vaka olan il çıktığını belirten Vali Yılmaz, 'Bugüne kadar mücadelemizi çok başarılı ve iyi durumda götürdük. İnanıyorum ki bundan sonra da biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden bu mücadelede eskiden olduğumuz en iyi günlere döneceğiz. Geri dönmemiz için de hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Kurallara uyulmadığı sürece, tedbirlere dikkat etmediğimiz sürece maalesef bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunu artık biliyoruz. Osmaniyeli hemşehrilerime diyorum ki; lütfen kurallara uyalım ve aşılarımızı olalım. Biz bunu daha önce yaptık, başardık. Ben inanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte onu yine başaracağız. Başarmamamız için herhangi bir sebep yok. Önümüzdeki günlerde hedefimiz aşağı düşüşü başlatıp, en aşağılara çekip bitirmek olmalı diye konuştu.

'BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE SIKINTI OLABİLİR'

Vali Yılmaz, hastanelerdeki vaka yoğunluk oranları ile ilgili sıkıntılı bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, 'Tedbirlere uymazsak, yayılma bu şekilde devam ederse sıkıntı olabilir. Şu anda sıkıntımız yok. Bütün vatandaşlarımıza sağlık hizmetini çok rahat bir şekilde veriyoruz. Ama bu sürekli bu şekilde artmaya devam ederse sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun için de mücadelemizi sürdürmeliyiz ifadelerini kullandı.

OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Kasım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE VALİSİ YILMAZ CANLAR KAYBEDİYORUZ, BU KONU ÇOK ÖNEMLİ - Son Dakika
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