Osmaniye Valisi Yılmaz'dan dernek ziyareti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneğini ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde dernek başkanı Bahri Çolpan'dan faaliyetler hakkında ilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kentin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemsediğini belirten Yılmaz, "İlimizin tanıtımı konusunda hep birlikte çalışıyoruz. Osmaniye'yi özlenen noktaya getirmek için çalışmamız gerekir." dedi.