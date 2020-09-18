Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, Haruniye Kaplıcaları'nda inceleme - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde bulunan Haruniye Kaplıcaları'nda incelemelere bulundu.

Vali Yılmaz'a ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkan Vekili Ahmet Çil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun eşlik etti.

Kaplıcalarda incelemelerde bulunan Yılmaz, Arkeolog Utku Arınç'tan bilgi aldı.

Vali Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada Haruniye Kaplıcaları'nın suyunun oldukça şifalı olduğunu ve pek çok hastalığın tedavisinde olumlu etki gösterdiğini belirtti.