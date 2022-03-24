Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti

24.03.2022 17:57
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Özden Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Özden Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi ziyaretinde bulunan Yılmaz'a, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti.

Yılmaz, Yaşlılar Haftası'nı kutladıktan sonra, huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

Vali Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bocce turnuvasında başarılı olan takımlara da madalyalarını takdim etti.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı Osmaniye'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Erdinç Yılmaz, Jandarma, Osmaniye, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement