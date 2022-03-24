Osmaniye Valisi Yılmaz'dan huzurevi ziyareti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Özden Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi ziyaretinde bulunan Yılmaz'a, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da eşlik etti.

Yılmaz, Yaşlılar Haftası'nı kutladıktan sonra, huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

Vali Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bocce turnuvasında başarılı olan takımlara da madalyalarını takdim etti.