Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında aile yapısının korunmasına, güçlü aile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kadına şiddettin kadın haklarına, onuruna ve kişiliğine karşı bir saldırı olduğu gibi aynı zamanda ailenin birliğini ve yapısını da tehdit ettiğini ifade eden Yılmaz, şiddete karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendirdiklerini belirtti.