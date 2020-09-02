Osmaniye Valisi Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in, Toprakkale ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, ziyarette şehidin eşi Hatice Etiz ve babası Ahmet Etiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yılmaz, vatanı için canlarını veren şehitlere olan borçların hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Vali Yılmaz, kapılarının ve gönüllerinin şehit ailelerine her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ziyarette Toprakkale Kaymakamı Gürsel Temurci ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.