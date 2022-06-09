Osmaniye Valisi Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin tadilatına yardım etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, meslek lisesi öğrencilerince tamiri yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek tadilat işlerine yardım etti.

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerince tamir ve tadilat yapılan evleri gezen Vali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'tan proje hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle birlikte dolap kapağı takıp pencere korkuluğu boyayan Vali Yılmaz, meslek lisesi öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelere destek verdiğini belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde okullarımız, ailelerimizin evlerinde onarım yapıyorlar, eksiklerini tamamlıyorlar. Bu proje çok anlamlı, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesidir. Projemiz devam ediyor, ben de bugün bu proje kapsamında 2 ailemizin evinde yapılan çalışmaları yerinde gördüm ve projenin ne kadar anlamlı ve başarılı olduğuna, ailelerimizin de bundan çok memnun olduğuna şahit oldum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Albak da, kent genelinde 275 ihtiyaç sahibi ailenin evinde öğrenciler tarafından tamir ve tadilat yapıldığını ifade etti.