Osmaniye Valisi Yılmaz, kurum müdürlerini ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki kurum müdürlerini ziyaret etti.

Yılmaz, valilik hizmet binasındaki İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Defterdarlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaş memnuniyetini çok önemsediğini ifade eden Yılmaz, "Vatandaşımızın kurumlarımızdan ayrılırken memnun ayrılmaları bizim için çok önemlidir. İşler, zamanında yapmalı ve memnun ayrılmalarını sağlamalıyız. Tüm kamu personelimizden bu konuda özellikle hassasiyetle davranmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, kurumlarda maske, sosyal mesafe ve temizlik konusuna özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu kurallara uyulmasının da önemli olduğunu kaydetti.