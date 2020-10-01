Osmaniye Valisi Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Yılmaz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'ndaki toplantıda, yaşanan sorunların çözüm için muhtarlarla bir araya gelindiğini belirtti.

Sorunların aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Yılmaz, amaçlarının vatandaşların en iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Yılmaz, toplantı sonunda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.