Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim - Son Dakika

Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim

13.03.2021 12:46
Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim, System.String[]

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 'çok yüksek riskli' illler kategorisinde bulunan kentte ev ziyaretlerinin yanı sıra özellikle taziye amaçlı yapılan kalabalık ziyaretler yerine telefonla aramanın tercih edilmesini istedi.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, 'çok yüksek riskli' illler kategorisinde bulunan kentte ev ziyaretlerinin yanı sıra özellikle taziye amaçlı yapılan kalabalık ziyaretler yerine telefonla aramanın tercih edilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' illler arasında gösterilen 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 100 binde 173.91 vaka görülen Osmaniye'de denetimler arttırıldı. Güvenlik güçlerinin gün boyu kentte sürdürdükleri denetimlere Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı. Vali Yılmaz'a denetimler sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sönmez eşlik etti. Denetimler sırasında esnaf ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Vali Yılmaz, salgın tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

'EV ZİYARETLERİNİ ERTELEYELİM'

Salgının en başından beri üzerinde durulan maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda kesinlikle rehavet yaşanmaması gerektiğinin altını çizen Vali Yılmaz, bunun yanı sıra ev ziyaretlerinin de ertelenmesi gerektiğini söyledi. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Vali Yılmaz, "İlimizden koronavirüsü atmak için hep beraber mücadele etmeliyiz. Vatandaşlarımız, bu mücadeleye destek olduğu sürece başaracağız. Ev ziyaretlerinin yanı sıra özellikle taziye amaçlı yapılan kalabalık ziyaretler yerine telefonla aramayı tercih etmeliyiz" diye konuştu.


Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim
Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim
Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim
Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim

Sağlık Bakanlığı, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Yılmaz: Taziye dileklerimizi telefonla iletelim - Son Dakika


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