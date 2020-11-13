Osmaniye Valisi Yılmaz: "Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim" - Son Dakika

Osmaniye Valisi Yılmaz: "Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim"

13.11.2020 08:41
Osmaniye Valisi Yılmaz:

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte tehlike arz eden yapıların tespit edilerek bir anca önce yıkılması hususunda talimat verdiği söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte tehlike arz eden yapıların tespit edilerek bir anca önce yıkılması hususunda talimat verdiği söyledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Deprem ve Doğal Afet Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, binaların usulüne uygun olup olmadığı ve herhangi bir depremde hasar alıp almayacağının nasıl tespit edileceği konusunda detaylı bir sunum yapıldı. Daha sonra Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, Osmaniye'de oluşabilecek deprem, heyelan, su baskını gibi afet riskleri hakkında bilgiler verdi.

Sunum ve bilgilendirmelerin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, afetlere karşı hazır ve zorunlu olması gerektiğini belirtti. Vali Yılmaz, "Hepimiz artık şunun farkındayız, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ciddi anlamda deprem yaşanabilir. Kısa süre önce İzmir depremi ile hepimiz bu acıyı yaşadık. Acısı gerçekten çok büyük, aileler yok oluyor, çocuklar annesiz babasız kalabiliyor, anneler babalar çocuklarını kaybedebiliyor. Bu nedenle bu acıları yaşamamak için afetleri yaşamadan gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız" dedi.

"İmkanlarımızı zorlayacağız"

Tehlike arz eden binaların yıkılmasında masraftan kaçmayacaklarını ve imkanların zorlanacağının altını çizen Yılmaz, "Bir süre önce belediye başkanları ile yapmış olduğum toplantıda, tehlike arz eden yapıların tespit edilmesi ve bir an önce yıkılması hususunda talimat verdim. Bir canın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Burada masraftan kaçmayacağız, imkanlarımızı zorlayacağız, imkanı olmayan vatandaşlarımızın, elbette elimizdeki imkanlar ölçüsünde, yanlarında olacağız. Eğer binalarda hasar tespit edilmişse tehlike varsa lütfen o binalarda oturmayalım. Eğer şüpheniz varsa Belediye'ye Kaymakamlığa başvurun, tespitini yaptırsınlar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz de yanınızda olacaktır. Yıkılması konusunda da il ve ilçelerde belediyelerimiz gerekirse İl Özel İdaresi olarak yardımcı oluruz. Eğer vatandaşlarımızın imkanı yoksa ilde valilik olarak ilçelerimizde kaymakamlık olarak destek veririz" diye konuştu.

Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Bahçe Kaymakamı Salih Kalkan, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ertuğrul Kılıçkıran, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, ilçe kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Osmaniye Valisi Yılmaz: Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim
Osmaniye Valisi Yılmaz: Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim

Celalettin Cerrah, Osmaniye, Deprem, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Yılmaz: 'Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim' - Son Dakika


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