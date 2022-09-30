Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika
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Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

30.09.2022 00:04

Mardin'in Derik ilçesinde 20 ortaokul öğrencisi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti. İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 35 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE 22 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öte yandan benzer bir olay da Mardin'in de yaşandı. Derik ilçesinde bulunan Kale ortaokulu ve Seydi Keskin ortaokulundan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı - Son Dakika

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