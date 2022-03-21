Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 15:54

Osmaniye ve Mersin'de Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye ve Mersin'de Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cebelibereket Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, bahar bayramının birlik ve beraberliği, kardeşliği güçlendirecek bir gün olması temennisinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun'un da konuşma yaptığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü ve Samet Aybaba Spor Lisesi halk oyunları gösterisi sundu.

Kadirli ilçesindeki program ise 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Etkinlikte, demir dövülerek, nevruz ateşinin üzerinden atlandı.

Programa, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Cezmi Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, kurum ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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