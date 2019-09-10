Osmaniye yaralı emniyet müdürü, ambulans helikopterle getirildi
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Geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, tedavi gördüğü Niğde'den eşinin toprağa verileceği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine hava ambulansı ile getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
Geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, tedavi gördüğü Niğde'den eşinin toprağa verileceği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine hava ambulansı ile getirildi. Kadirli Şehir Stadyumu'na inen helikopterden sedye ile çıkartılan Karabörk'ü Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile meslektaşları karşıladı. Kamil Karabörk, ambulansla eşinin cenazesinin bulunduğu Kadirli Belediyesi Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.
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